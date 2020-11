Due gol e un assist entrando dalla panchina, così Cavani eguaglia un record del suo allenatore Solskjaer

Nella bella vittoria in rimonta per 3-2 del Manchester United in casa del Southampton c’è la firma di Edinson Cavani, subentrato a inizio ripresa al posto di Greenwood. L’attaccante uruguaiano ha iniziato subito con l’assist per il primo gol di Bruno Fernandes e poi si è messo in proprio segnando la doppietta decisiva per la rimonta dei Red Devils. Cavani è diventato il secondo giocatore nella storia del Manchester United ad essere direttamente coinvolto in almeno tre gol in una partita di Premier League dopo un ingresso dalla panchina.

Il primo che ci era riuscito fu il suo attuale allenatore Ole Gunnar Solskjaer, che nel febbraio del 1999 firmò quattro gol contro il Nottingham Forest.

Foto: Twitter Man Utd