Cavani da vero Matador: prima doppietta in Premier, ribaltato il Southampton

Edinson Cavani grande protagonista nella vittoria in rimonta del Manchester United in casa del Southampton. Sotto di due gol all’intervallo, i Red Devils hanno prima accorciato con il solito Bruno Fernandes e poi si sono aggrappati al Matador, autore di una doppietta, la prima in Premier League.

L’ulteriore conferma delle grandi doti realizzative, Cavani subito dentro lo United con una recita degna delle sue indiscutibili qualità.