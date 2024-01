Ci sono conferme totali rispetto a una nostra esclusiva di circa una settimana fa. La FeralpiSalò è in dirittura per Edgaras Dubickas, classe 1998, attaccante di proprietà del Pisa e che sta per essere liberato dal Catania dove ha trascorso in prestito la prima parte della stagione. Dubickas giocherà in Serie B, lo aspetta la FeralpiSalò.

foto: sito ufficiale FeralpiSalò