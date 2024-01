La FeralpiSalò cerca un nuovo attaccante e l’ha individuato in Edgaras Dubickas, classe 1998, attualmente a Catania ma di proprietà del Pisa. Il club siciliano deve fare qualche uscita dopo gli ultimi inserimenti in attacco, nelle ultime ore ci sono stati contatti con la FeralpiSalò per arrivare a un accordo.

Foto: logo FeralpiSalò