Ds Dortmund: “Ci assicureremo che Haller venga curato nel miglior modo possibile. Lo aspetteremo”

Il mondo del calcio è sotto choc dopo l’annuncio del Borussia Dortmund che l’attaccante Sebastien Haller si dovrà fermare perchè gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli.

Arrivato da poche settimane al Borussia dall’Ajax, per sostituire Haaland, Haller dovrà fermarsi per curare la malattia.

Ai microfoni della Bild, il direttore sportivo del Borussia, Sebastien Kehl, ha parlato della vicenda, affermando come il club sarà vicino al giocatore in questo momento complicato.

Queste le sue parole: “Questa notizia è stata uno shock per Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile, noi lo aspetteremo”.

E su un possibile sostituto: “Sapete che Haller è stato ingaggiato per sostituire Haaland, dunque in attacco dovremo fare qualcosa sicuramente”.

Foro: twitter Borussia