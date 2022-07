Borussia Dortmund, Haller deve fermarsi: diagnosticato un tumore

Brutta notizia per Sebastien Haller e il Borussia Dortmund. Il giocatore arrivato in Germania per sostituire Erling Haaland, ha lasciato oggi il ritiro in Svizzera. Prima un dolore accusato in allenamento, poi gli esami e la terribile scoperta: l’attaccante ha un tumore ai testicoli. A darne la notizia è stato direttamente il club tedesco attraverso una nota condivisa sui canali social. Haller ha fatto ritorno in Germania per sottoporsi a ulteriori esami.

Foto: Instagram Borussia Dortmund