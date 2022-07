Ds Cremonese conferma: “C’è l’accordo con il Sassuolo per Chiriches”

Vlad Chiriches sarà un nuovo giocatore della Cremonese. Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi abbiamo raccontato i giorni scorsi.

A confermarlo ulteriormente, anche il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Ci siamo rivolti a lui e al Sassuolo per dare esperienza e caratura alla squadra, è un giocatore internazionale, capitano della Romania e pensiamo possa fare il centrale di difesa a tre. Con il Sassuolo abbiamo raggiunto l’accordo e in linea di massima anche con il calciatore, che sta valutando alcuni dettagli personali. Siamo in attesa di questo. Volevamo partire dalla difesa per dare modo all’allenatore di lavorare dal punto di vista difensivo, ci siamo proiettati in quella direzione. Vasquez e Chiriches sono obiettivi che avevamo sin dall’inizio”.

La Cremonese è in chiusura anche per Radu, dall’Inter.

Foto: Twitter Sassuolo