Julian Draxler è stato intervistato al termine della Supercoppa di Francia, persa dal suo PSG per mano del Lille di misura (1-0):

“Primo tonfo della stagione? Beh, la differenza l’ha fatta solo il gol. Non abbiamo giocato una brutta gara, nonostante le tante assenze e una condizione ancora non ottimale. Ci concentreremo fin da domani sull’obiettivo Ligue1″.

Foto: Twitter PSG