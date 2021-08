La Supercoppa di Francia è del Lille: Xeka stende il PSG (1-0)

A Tel Aviv è stato assegnato il primo titolo della stagione 2021-22 in Francia: la Supercoppa tra Lille e PSG.

L’hanno spuntata i Campioni di Francia di misura grazie al gran gol di Xeka al 44′ del primo tempo. Non è bastato il dominio nel possesso palla (71%) e l’assalto nella ripresa degli uomini di Pochettino per agguantare quantomeno un pareggio, complici le grandi parate di Jardim. Esordio difficile per Hakimi al PSG, oltre alla sconfitta, l’esterno ex Inter è stato bersagliato dai fischi del pubblico israeliano, probabilmente per essersi schierato in maniera chiara e aperta a favore della causa palestinese. E’ la prima Supercoppa di Francia conquistata dal Lille nella sua storia.

Foto: Twitter Lille