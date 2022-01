Dragusin-Salernitana: un’operazione già chiusa martedì sera. Ora in dirittura

Radu Dragusin alla Salernitana. Un’operazione che vi avevamo dato in via di definizione martedì sera, quando il club granata stava ancora aspettando una risposta da Diego Costa ma intanto aveva strappato il sì del difensore rumeno classe 2002 che compirà 20 anni tra circa una settimana. Dragusin, di proprietà della Juve, interromperà il prestito con la Sampdoria per ripartire da Salerno.

FOTO: Twitter Sampdoria