Dragusin, le parole dell’agente e l’assalto del Tottenham

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, era stato chiaro sul futuro di Radu Dragusin, difensore centrale del Genoa in rampa di lancio. Già un anno fa aveva aperto alla Premier League, quasi come se fosse una priorità. Nelle ultime ore, rilasciando un’intervista a Sportitalia, ha scartato diversi club italiani. Tutto questo perché il Tottenham è appostato da diversi giorni, gli Spurs non stanno concretizzando l’assalto a Todibo e hanno puntato gli occhi proprio su Dragusin. Il Genoa ha sempre detto di non voler cedere Dragusin a gennaio, ma dinanzi a una proposta di 30 milioni le cose possono cambiare. E la Premier è un’opzione concreta…

Foto: Twitter Genoa