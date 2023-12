Ag. Dragusin:” In Italia via solo per Milan e Inter. Lo seguono anche i top club di Premier”

Florin Manea, agente del difensore rumeno del Genoa Radu Dragusin, ha parlato in esclusiva a Sportitalia: “Siamo d’accordo di valutare prima cosa arriva a gennaio, ma se deve lasciare il Genoa gli piacerebbe farlo per le migliori 5-6 di Premier o per squadre come le milanesi. Senza l’offerta giusta rinnoveremo. E’ impressionante il suo modo di lavorare e la Juventus in questo è stata importante per la sua crescita, essendosi allenato con campioni del calibro di Chiellini e Ronaldo. Ci siamo detti che parleremo dopo il mercato. Neanche noi vogliamo partire, partiamo da questo presupposto. Poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo possa valutare. Così come il Genoa, qualora arrivasse una cifra importante, stando a quanto si legge sul fatto che si parla di possibili offerte da 30 milioni. Nella vita certi treni arrivano una o due volte, ma non abbiamo nessuna fretta di andarcene: tante squadre hanno chiamato e sono interessate. Se ne uscirà qualcosa da queste bene, altrimenti siamo felici qui e dopo il mercato troveremo sicuramente un accordo per rinnovare”.

Foto: Instagram Genoa