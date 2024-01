Dragusin e Bonucci, sono ore caldissime. La situazione

Due difensori centrali con una storia diversa vivono ore caldissime. Stiamo parlando di Radu Dragusin e Leonardo Bonucci, sul punto di prendere una decisione definitiva sul loro futuro. Per Dragusin il Tottenham è in pressing da giorni e sta mantenendo il vantaggio sulle concorrenti, visto anche il gradimento del diretto interessato che sogna di giocare in Champions, ma bisogna raggiungere l’intesa definitiva sulle cifre, parliamo di almeno 30 milioni se non di più. Dragusin è stato sondato dal Milan, ci ha provato il Napoli, si è inserito il Bayern, ma stiamo parlando di una cifra importante. Occhio al Bayern, sempre molto convincente quando si inserisce in extremis su un obiettivo altrui. E il Bayern avanza, come segnalato stamattina dalla Romania. La domanda è : come risponderà, se risponderà, il Tottenham? Capitolo Bonucci: dopo quanto anticipato nei giorni scorsi da Gianluigi Longari, stanno andando avanti i discorsi con il Fenerbahce, una soluzione che ha incontrato il gradimento dell’ex difensore della Juve in uscita dall’Union Berlino. L’unica soluzione sullo sfondo in Serie A chiama in causa il Genoa, ma in queste ore i discorsi stanno procedendo con il Fenerbahce.

#Dragusin ed il #Genoa hanno un accordo con il Tottenham #THFC, l’inserimento del #Bayern Monaco ha però cambiato le gerarchie della trattativa. Il difensore concede ai bavaresi il tempo per trovare un accordo con il #Genoa perché darebbe la sua preferenza ai tedeschi. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 8, 2024

Foto: Instagram Genoa