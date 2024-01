Dragusin, non solo Tottenham (in pressing) e Napoli. Dalla Romania spunta il Bayern

Radu Dragusin è al centro di un’asta europea da diverse settimane. La sua priorità è il Tottenham che ha intensificato i rapporti, che potrebbe presto presentare al Genoa un’offerta di 30 milioni (forse qualcosa in più) e che avrebbe il gradimento del diretto interessato, visto che molte volte il suo agente ha parlato della Premier come il campionato di riferimento. Ci ha provato e ci sta provando anche il Napoli, all’interno di una situazione che sta alimentando un’asta e che potrebbe penalizzare il club Azzurro. Sì, visto che dalla Romania sono sicuri dell’inserimento del Bayern Monaco. Secondo quanto rivelato da Gazeta Sporturilor, portale rumeno, i bavaresi ne hanno già parlato internamente e sarebbero pronti a rompere gli indugi, vista l’assenza di Kim impegnato in Coppa d’Asia.

Foto: Instagram Genoa