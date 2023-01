Dragovic, sempre più Samp. Un’attesa di quasi 15 giorni

Aleksandar Dragovic aveva scelto la Samp già 13 giorni fa: era il 12 gennaio quando Sportitalia aveva dato l’operazione in chiusura. Eppure in quei giorni c’era pessimismo, come se l’affare con la Stella Rossa. Invece, il centrale ha resistito, aveva dato una parola a Stankovic, i dialoghi sono andati avanti con una certa coerenza. E ora non dovrebbe trascorrere troppo tempo prima che Dragovic venga liberato.

Foto: Instagram personale