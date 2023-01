Dragovic alla Sampdoria: ora la svolta è a un passo

Un altro difensore centrale per la Samp. Dopo l’arrivo di Nuytinck e i tentativi (respinti) per Daniele Rugani, è sul punto di sbloccarsi la trattativa con la Stella Rossa per Aleksandar Dragovic, la prima scelta di Stankovic. Pochi giorni fa il difensore aveva dichiarato di non capire i motivi che avevano bloccato la sua cessione, ma che comunque si sarebbe adeguato. In realtà la Samp ha continuato a lavorare sotto traccia, adesso – in base a quanto riporta Sportitalia – la svolta è a un passo.

Foto: Instagram Dragovic