Douglas Costa sulla lite Agnelli-Conte: “Sono cose belle da vedere”

Sul nuovo social “ClubHouse”, Douglas Costa, attaccante in forza al Bayern Monaco e fresco vincitore del Mondiale per Club, di proprietà della Juventus, ha parlato così dello scontro verbale tra il presidente della Juventus e l’allenatore dell’Inter: “Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi”.

Così invece sulla vicenda Ibra-Lukaku: “Chi l’avrebbe spuntata in una potenziale rissa? Bella domanda. Penso Ibra, però (ride, ndr)”.