Doppietta Di Lorenzo, Retegui e Frattesi: l’Italia batte 4-1 Israele

L’Italia batte abbastanza tranquillamente Israele, nella gara del sesto turno della Uefa Nations League. Un 4-1 importante per gli uomini di Spalletti che si impone 4-1 a Udine.

La prima chance è di Israele, conclusione da fuori, para Vicario. L’Italia lievita al 14′, prima grande chance con Retegui, a tu per tu con Glazer, para il portiere israeliano. Il numero uno ospite è protagonista in 4 minuti a respingere il forcing azzurro. Al 16′ ancora Retegui ha una chance, ancora presente il portiere, che ci ripete anche su Tonali al 19′, che calcia forte da pochi metri e centra in pieno il portiere. Alla mezz’ora, altra chance per Retegui che prova di testa ma colpisce l’esterno della rete.

Al 40′, l’Italia usufruisce di un calcio di rigore, per un fallo su Tonali. Dopo un check al VAR, dagli 11 metri va Retegui. L’attaccante dell’Atalanta insacca il vantaggio azzurro. Nella ripresa, Spalletti si gioca la carta Ricci, al posto di un impreciso Fagioli. Al 54′ arriva il raddoppio azzurro. Calcio di punizione dalla trequarti per gli azzurri, di testa colpisce Di Lorenzo per il 2-0.

Nel momento migliore degli azzurri arriva con Abu Fani al 66′. Secondo gol in Nazionale per lui, entrambi contro l’Italia. Ma gli Azzurri non demordono, e trovano il terzo gol al 74′ con Frattesi. Subito dopo c’è un momento storico per la Nazionale, con l’esordio di Daniel Maldini, il terzo della dinastia Maldini in Azzurro, una serata storica.

C’è tempo ancora per una gioia per l’Italia che trova il 4-1, a segno ancora Di Lorenzo, capitano della serata. Il terzino del Napoli ha segnato con un tiro da fuori. Finisce 4-1 per l’Italia che chiude questo doppio impegno con un pareggio e una vittoria, mantenendo la vetta nel girone della Nations League con 1o punti.

