Momento storico nel calcio italiano: in Nazionale debutta Daniel Maldini. Il terzo di una grande dinastia

Momento storico per il calcio italiano e per la famiglia Maldini. Debutta in Nazionale, infatti, Daniel Maldini, al 74′ di Italia-Israele. Per la prima volta in Italia, una generazione di tre persone, nonno, figlio e nipote, giocano in Nazionale.

Ha iniziato il grande Cesare Maldini, che poi ha anche allenato la Nazionale, poi Paolo Maldini, che ha giocato la sua ultima gara in Nazionale ai Mondiali di Corea e Giappone 2002 e oggi tocca a Daniel, 22 anni dopo il papà.

Una curiosità, Paolo Maldini aveva esordito nel Milan proprio al Friuli di Udine, stesso campo in cui fa il suo esordio stasera Daniel.

Foto: twitter Azzurri