Incredibile al Bernabeu: lo Sheriff batte il Real 2-1. Gueye e Messi stendono il City. Tutti i risultati della serata

Si sono concluse le sei gare serali valide per il martedì del secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League.

Nel big match di giornata il PSG delle stelle batte il Manchester City, un gol per tempo: Gueye e Messi, autore del suo primo centro “parigino”. Doppio legno per la squadra di Guardiola con Sterling e Bernardo Silva nella stessa azione nel primo tempo, poi altre occasioni sventate dalla retroguardia francese.

Liverpool e Borussia Dortmund regolano rispettivamente Porto e Sporting CP. Il Real va sotto di un gol con lo Sheriff Tiraspol, poi Benzema su rigore pareggia, ma i moldavi escono via da Madrid con uno storico successo firmato Thill al minuto 89. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

PSG-Manchester City 2-0

RB Lipsia-Club Brugge 1-2

GIRONE B

Porto-Liverpool 1-5

Milan-Atletico Madrid 1-2

GIRONE C

Borussia Dortmund-Sporting CP 1-0

GIRONE D

Real Madrid-Sheriff Tiraspol 1-2

