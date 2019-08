Dominguez, dalla rivelazione nella notte tra martedì e mercoledì all’attesa del Bologna

Nicolas Dominguez resta un nome di rilievo sulla lisa del Bologna. Una pista che vi abbiamo già raccontato, nelle ultime ore (precisamente nella notte tra martedì e mercoledì), lo stesso centrocampista argentino classe 1998, di proprietà del Velez Sarsfield, ha parlato ai microfoni di TyC Sports confermando la trattativa con il club felsineo: “Siamo in trattativa con il Bologna – ha rivelato Dominguez – L’idea è quella di non esercitare la clausola e dare maggior denaro al Velez in maniera rateizzata. Il mio agente (Pablo Sabbag, ndr) è in Italia a trattare. La mia intenzione è di non forzare nulla e se resterò qui lo farò con grande piacere”. E il Bologna ora è in fase di attesa, la palla passa nelle mani del Velez che sta valutando la proposta del club di Saputo.