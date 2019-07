Esclusiva: Bologna, dettagli per Skov Olsen. Offerta per Dominguez, resta in lizza Obiang

Il Bologna ha messo da giorni le mani su Andreas Skov Olsen, esterno offensivo destro del Nordsjaelland e della nazionale danese Under 21. Già 10 giorni fa, come riferito, l’accordo tra le parti era molto vicino, ora siamo ai dettagli, in attesa degli ultimi passaggi burocratici. Sabatini e Bigon lo stavano seguendo da tempo, ora il classe ’99 andrà a rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna cerca anche almeno un centrocampista: pronta l’offerta per Nicolas Dominguez, centrocampista argentino classe 1998 di proprietà del Velez Sarsfield; mentre Pedro Obiang resta sempre in lizza dopo i contatti dei giorni scorsi.

Foto: tothelaneandback.com