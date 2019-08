Dominguez al Bologna: tutto confermato, compresa la sua permanenza al Velez fino a…

Già ieri sera vi abbiamo parlato delle dichiarazioni rilasciate agli argentini di TyC Sports da parte di Nicolas Dominguez, classe ’98 in forza al Velez Sarsfield: “Siamo in trattativa con il Bologna. L’idea è quella di non esercitare la clausola e dare maggior denaro al Velez in maniera rateizzata. Il mio agente è in Italia a trattare“. Parole che trovano conferme: il Bologna è effettivamente la squadra in pole position per aggiudicarsi il centrocampista 21enne e presto lo potrà annoverare tra le proprie fila. Il giocatore sta arrivando in Italia, il club felsineo pagherà la clausola rescissoria da 10 milioni e lo porterà in rossoblu, ma sono dal prossimo gennaio. Gabriel Heinze, ex-difensore della Roma e attuale tecnico del Velez, ha infatti minacciato le proprie dimissioni nel caso in cui il calciatore fosse stato ceduto prima di quest’inverno. Rimarrà dunque fino alla prossima finestra di calciomercato, poi sarà un nuovo giocatore del Bologna.

Foto: sportscenter-ESPN