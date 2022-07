Domani arriva De Ketelaere: è il primo bagno di Milan

Domani, finalmente, è il giorno dello sbarco di Charles De Ketelaere a Milano. Una trattativa durata a lungo, dove la volontà del giocatore belga ha fatto la differenza e ha servito alla dirigenza rossonera l’assist per chiudere l’operazione. Domani sarà il giorno dello sbarco, poi dovremo aspettare lunedì per le visite mediche e le ultime parti burocratiche prima della tanto attesa ufficialità. De Ketelaere è sempre stata la prima scelta del Milan, come il Milan è sempre stata la scelta di De Ketelaere. Un amore corrisposto che è andato in porto. Il talento belga era da lungo nei taccuini dei rossoneri, il primo interesse a luglio 2021, poi i sondaggi fino alla richiesta da 4o milioni da parte del Brugge. Ma la pazienza e la perseveranza hanno dato i loro frutti. E infatti Maldini e Massara hanno raggiunto un accordo con il club belga sulla base di 35 milioni più una percentuale sulla futura futura tra il 10 e il 20 per cento. Ultime ore di attesa, poi lo sbarco. Stefano Pioli avrà il suo regalo per la trequarti, Milano sogna e aspetta il suo nuovo gioiello made in Brugge.

Foto: Instagram De Ketelare