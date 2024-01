Doig-OM: la sorpresa di 4 giorni fa e il traguardo a un passo

Abbiamo accostato Josh Doig all’Olympique Marsiglia quattro giorni, un’irruzione a sorpresa di Gattuso, pista inedita e mai raccontata per il terzino sinistro in uscita da Verona. Ieri sera abbiamo aggiunto che il Sassuolo aveva offerto 6 milioni più bonus, ma che lo scozzese avrebbe voluto aspettare l’OM, sua prima scelta. Si trattava soltanto di attendere il rilancio dell’OM che evidentemente aveva tranquillizzato Doig e il suo entourage. Ora il traguardo è a un passo, a poche ore da un impegno salvezza delicatissimo per il Verona che alle 18 riceverà l’Empoli al “Bentegodi”. Ieri l’idea era quella di utilizzare Doig, vedremo tra poco ma con una certezza: dalla sorpresa di 4 giorni fa alla svolta manca davvero un passo, soltanto gli aspetti formali della trattativa.

Foto: twitter Verona