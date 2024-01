Doig, il Sassuolo non molla. Il retroscena sull’OM

Josh Doig ieri è stato fermato mentre era sul punto di imbarcarsi su un aereo per Marsiglia. Il Verona aveva accettato l’offerta da 5,5 milioni più bonus, il club francese aveva deciso di prendere un altro terzino dopo aver completato per Garcia, in arrivo dallo Young Boys. Proprio nel momento dell’imbarco, Doig è stato fermato dal Verona proprio perché non c’è stato accordo col club francese sulle modalità di pagamento. Doig c’è rimasto malissimo, sperava (e forse spera ancora…) di andare all’OM. In realtà, adesso, in pressing è rimasto il Sassuolo, dopo quanto vi avevamo anticipato venerdì, che spera ancora in un sì di Doig tra domani e dopodomani. Tutto questo perché Dionisi perderà Vina, di proprietà Roma, destinato al Flamengo.

Foto: Twitter Hellas Verona