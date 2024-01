Djuric-Ngonge, gli uomini mercato fanno volare il Verona. E ora tocca a Doig

Milan Djuric ha aperto le marcature, Cyril Ngonge ha raddoppiato. In fondo, stiamo parlando di due tra gli uomini mercato del Verona. Due tra gli altri perché Hien, Terracciano e Faraoni sono già andati via all’interno di un gennaio complicato. Ma ieri contava vincere, i tre punti contro l’Empoli valgono almeno il doppio. Djuric è molto corteggiato (Genoa e Monza in testa), su Ngonge ci hanno provato tutti (i primi sondaggi sono stati della Fiorentina, il profilo piace anche a Moncada per il Milan del futuro), ma nessuno almeno fin qui con gli argomenti economicamente convincenti. Su Doig vi abbiamo svelato tutto: l’irruzione a sorpresa nei giorni scorsi dell’Olympique Marsiglia, l’inserimento del Sassuolo che venerdì ha presentato un’offerta superiore da 6 milioni più bonus. Doig aspetta ancora l’OM, la sua priorità, e spera di essere accontentato. Soprattutto è il Verona che vuole incassare la cifra più alta.

Foto: Twitter Hellas Verona