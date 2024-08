Djaló al rientro in hotel: “Ora non voglio parlare, lo farò dopo”

Il difensore portoghese Tiago Djalo è appena rientrato dall’Hotel Hilton dopo aver svolto le visite mediche per conto della Roma. Come raccontato, operazione in prestito oneroso per un milione di euro potrà essere acquistato al termine della stagione versando nelle casse della società bianconera ulteriori nove milioni di euro. “Ora non voglio parlare, parlerò dopo”, ha detto ai cronisti presenti. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Juventus