Dionisi: “Voto stagione Sassuolo? Direi un 7,5 di incoraggiamento”

Mister Alessio Dionisi ai microfoni di SassuoloNews.net fa un bilancio dellas tagione “Se devo fare una media tra andata e ritorno dico che abbiamo fatto un buon percorso. Se devo dare un voto non lo so. Io direi un 7,5 di incoraggiamento per raggiungere l’8, chissà, nei prossimi due anni”. Sulla cessione di Berardi e Frattesi “Sarebbe un azzardo però l’anno scorso che percentuale abbiamo perso di gol? Nessuno lo ha detto ma abbiamo perso il 50% dei gol dell’anno precedente: Scamacca 16, Raspadori 10, Traoré 7. Domenico è giusto che venga sempre chiacchierato perché è il giocatore più importante, è il simbolo di questa squadra, ma al tempo stesso è da vedere. Io spero di riallenarlo come per certi aspetti spero anche Davide, ma se avranno un’opportunità migliore e sia loro che la società acquirente e la società Sassuolo saranno convinti non mi opporrei, sarebbe controproducente opporsi. A quel punto sarebbe tuttavia controproducente pure leggere il paragone con il Sassuolo precedente. Sarebbe controproducente per me dire che il paragone è quello con l’anno scorso, e lo sarebbe anche per i giocatori. Vedremo quanta continuità di motivazioni riusciremo a dare, io spero tanta”.

sito ufficiale Sassuolo