Dionisi trattiene Frattesi: “Non ha finito il suo percorso qui”

Davide Frattesi continua ad essere oggetto di discussione in tema calciomercato, il centrocampista piace infatti a diversi top club. Il suo allenatore però, Alessio Dionisi, propenderebbe decisamente per la sua permanenza. Questo è infatti quanto emerge dalla conferenza stampa post-partita con l’Inter: “È chiacchierato perché un giocatore bravo: ha già fatto molto bene ma secondo me non ha finito il suo percorso a Sassuolo, ha cinque mesi nei quali potrà fare ancora molto bene. Lì, poi, mi fermo: se è chiacchierato mi fa piacere, sento di avere qualche merito nella sua crescita. Le chiacchiere, poi, non vanno prese troppo sul serio, e parliamo di questioni che riguardano la società”.

