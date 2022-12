Carnevali sul tema Frattesi: “Ottimi rapporti con la Roma, ma non solo”

Giovanni Carnevali non si nasconde in tema mercato, come lasciano trasparire le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport. L’amministratore delegato del Sassuolo risponde così sul tema caldo in casa neroverde, relativo a Frattesi: “Cessione a gennaio? Inizia il calciomercato per cui sarà un mese difficile, abbiamo qualche richiesta per Frattesi e qualche altro giocatore. Il desiderio è quello di non fare cessioni come ad esempio Frattesi per pensare a quello che sarà nella prossima stagione. Stiamo alla finestra per vedere le opportunità e in questo momento siamo più attenti agli acquisti piuttosto che alle cessioni, vogliamo inserire dei ragazzi di prospettiva. Vedremo poi cosa ci sarà su Frattesi o su qualcun altro. La Roma per Frattesi? Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo valorizzato giocatori dal vivaio della Roma ma se volete un titolo posso dirvi che per Frattesi ci sono richieste dalla Premier League”.

Sulla ripresa del campionato post-Mondiale e sugli obiettivi societari invece, si è espresso così: “È tutto da scoprire, non sappiamo cosa succederà. Qualche dubbio ce l’abbiamo ma questa sosta può essere un’idea per il futuro, non vediamo l’ora di riprendere sperando che ci sia un inizio positivo dato che abbiamo dovuto fare una nuova preparazione. L’idea dell’amichevole con l’Inter nasce per giocare nelle festività e magari anche la Serie A potrà prendere in considerazione questa proposta. L’obiettivo è di continuare quello che stiamo facendo da 10 anni. L’obiettivo è far crescere giocatori giovani. Noi abbiamo fatto delle cessioni importanti come Scamacca e Raspadori e abbiamo inserito ragazzi giovani giovani da far crescere per dare continuità. Il desiderio è quello di migliorare ambendo a qualcosa di importante, non è facile e dobbiamo fare attenzione ai bilanci. Qualche giocatore importante dobbiamo sempre cederlo”.

Infine Carnevali commenta le voci sul suo futuro e sugli accostamenti alla Juventus: “Le voci sul mio conto? Sicuramente mi fanno un effetto importante, quando si è accostati a grandi club è una bellissima cosa ma è meglio pensare al calciomercato dei giocatori che è la componente più difficile da poter realizzare e portare avanti”.

foto: profilo Twitter Sassuolo