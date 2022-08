Dionisi su Raspadori: “Se domani o dopodomani sarà del Sassuolo, potrei farlo giocare”

Nel giorno dell’antivigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Sassuolo Dionisi è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico, tra gli altri temi, ha parlato anche di Raspadori e della trattativa tra club neroverde e Napoli per il trasferimento in azzurro: “Giacomo si sta allenando bene. Sapete tutti che c’è più che qualcosa su Giacomo, non so a che punto è, ad oggi è un giocatore del Sassuolo. Non abbiamo fatto bene con il Modena, ma questo riguarda tutti, anche l’allenatore. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un’altra, se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro, mi riservo di fare una battuta da questo punto di vista. Ad oggi è del Sassuolo, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo sarà a disposizione potrebbe giocare”.

Foto: Sito Sassuolo