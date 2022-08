Raspadori dopo Simeone: il Napoli vuole raccogliere. E ha una necessità

Giovanni Simeone voleva il Napoli, è stato accontentato. E la tempistica è stata quella giusta, chiusura della trattativa giovedì, definizione nella serata di venerdì e visite nelle prossime ore. Adesso il Napoli vuole chiudere per Giacomo Raspadori, in base a quanto vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni. Il Napoli ha offerto 30 milioni più 5 di bonus, a patto che non siano tutti bonus semplici. Il Sassuolo vuole invece che i bonus siano tutti facilmente raggiungibili. E si ripartirà da qui. Il Napoli intende raccogliere e ha la necessità di regalare a Spalletti il calciatore che gli potrebbe consentire diverse soluzioni tattiche negli ultimi trenta metri. Serve solo pazienza, senza cambiare versione ogni giorno, e partendo dal presupposto che la volontà di Raspadori è chiara.

Foto: Twitter Azzurri