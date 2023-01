Dionisi non vuole alibi, ma è il primo a cercarli. E il Sassuolo affonda

Alessio Dionisi sta vivendo un momento difficile e non può pensare di avere tantissimo tempo a disposizione per raddrizzare la situazione. Il Sassuolo ha un organico di assoluto livello, dovrebbe avere almeno 8-10 punti in più di quelli che ha, i soldi incassati dalle cessioni di Scamacca e Raspadori sono stati in buona parte investiti. Eppure i nuovi acquisti non sono stati messi nelle condizioni di incidere, la squadra non ha continuità, crea poco e vive momenti di allarmanti amnesia. Ieri Dionisi si è soffermato sul primo tempo che – a suo dire – è stato superiore a quello della Lazio. Basterebbe leggere i numeri, commentare quelli: da mesi non arriva una vittoria, il margine per ora rassicurante sulle ultime tre è dovuto alla crisi delle avversarie. Sarebbe il caso di darsi una mossa, senza collezionare alibi. Prima che sia troppo tardi, se non lo è già. Prima che qualcuno presenti il conto a Dionisi.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo