Dionisi: “Dobbiamo tirare fuori più personalità. Tutto passa dalla prossima”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ha esaminato la situazione di classifica che vede coinvolti i neroverdi. Così Dionisi a Sky: “Quello che stiamo vivendo quest’anno non l’abbiamo vissuto l’anno scorso. Ci siamo complicati anche la vita da soli, tutto passa dalla partita in casa con la Sampdoria. Dobbiamo tirare fuori più personalità, non trovare alibi e assumersi le responsabilità. I ragazzi non sono spaventati e devono continuare a non esserlo”.

Foto: profilo Twitter Sassuolo