Dionisi commenta: “Avversario più forte, noi poco incisivi”

Al termine della partita persa per 0-1 contro l’Inter, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Giocavamo contro una squadra forte, i ritmi non sono stati forsennati e ci siamo adeguati a loro cercando di alzarci. Avevamo più assenze noi dell’Inter, ma fortunatamente per periodi brevi. Siamo stati poco incisivi, ma abbiamo giocato sia nel primo che nel secondo tempo. La partita è stata giocata bene da entrambe e in equilibrio. Per Pinamonti era solo una cosa del momento, nessun problema. Berardi ha avuto un piccolo problemino e abbiamo deciso di non rischiarlo così come Laurienté, Maxime Lopez e Consigli. Abbiamo fatto meglio delle amichevoli precedenti, non basta perché abbiamo perso ma giocavamo contro l’Inter”.

Infine il mercato: “Frattesi è del Sassuolo, gioca nel Sassuolo ma certe volte si parla di cosa che i giornalisti sperano che succedano. Già abbiamo impiegato del tempo per recuperarlo mentalmente perché sembrava più dentro che fuori, parliamo delle cose concrete. Ho parlato con la società, è un anno di transizione per crescere togliendo giocatori importanti ed esperti come per esempio Peluso, Magnanelli e Chiriches, senza dimenticare le cessioni di Scamacca e Raspadori. Questo è il momento di parlare di noi, dobbiamo migliorarci, possiamo migliorarci ma non è detto che riusciremo a confermarci. Siamo la squadra che ha cambiato di più, ci sono tanti giovani che non conoscono il campionato e nemmeno la lingua. Spero che il mercato non ci tolga nulla, dobbiamo crescere”.

foto: profilo Twitter ufficiale Sassuolo