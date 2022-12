Dionisi: “Per il Sassuolo Berardi è più determinante di Mbappé con la Francia”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha così parlato dell’assenza di Domenico Berardi nella prima parte di campionato: “Ci è mancato tanto. Quanto potrebbe mancare Mbappé alla Francia? Secondo voi la Francia otterrebbe gli stessi risultati senza Mbappé? Di gioco sì ma parliamo di un gioco a basso punteggio dove chi determina sono quasi sempre gli stessi giocatori, non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 9-10 anni di Serie A con il Sassuolo che Mbappé con la Francia perché lì ha anche altri campioni – ha dichiarato il mister a L’Ultimo Uomo – Il podcast-. La presenza di Berardi alza il livello di tutti, poi per certi aspetti alcuni giocatori si responsabilizzano senza la sua presenze e questo te lo ritrovi. Berardi sposta tanto, lo fa anche in allenamento, e quindi la giocata Consigli per Berardi va in sicurezza Consigli a farlo, non la alleniamo neanche, tant’è che senza Berardi quella giocata non la proviamo neanche perché non avrebbe lo stesso risultato. Ci sono le categorie, ci sono i livelli, negli allenatori, nelle squadre e nei giocatori. Noi abbiamo un giocatore veramente, veramente bravo. Peccato non averlo avuto, con lui le cose saranno più fluide”.

Foto: Sassuolo Instagram