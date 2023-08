Dionisi conferma: “Berardi non ci sarà. Domani dovremo difendere da squadra”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza alla vigilia del match in casa del Napoli.

“Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell’anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra. Dobbiamo andare lì con la mente libera e dovremo essere più prestativi che con l’Atalanta: il nostro obiettivo è andare lì e fare risultato. Berardi? Si è allenato con la squadra ma non lo abbiamo portato vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima”. Il tecnico neroverde ha dunque confermato le nostre indiscrezioni sull’attaccante.

Foto: Sito ufficiale Sassuolo