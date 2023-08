L’indiscrezione: Berardi in dubbio per Napoli, la sua delusione è sempre enorme

La Juve ha già presentato un’offerta, non scritta, nei giorni scorsi al Sassuolo per Domenico Berardi. Una proposta da circa 25 milioni, più o meno quanto aveva chiesto il club emiliano per liberare l’esterno offensivo. Quell’offerta non ha avuto poi profondità e questa situazione ha creato ulteriore malumore in Berardi che non ha cambiato idea e che spera ancora di andare alla Juve in questi ultimi giorni di mercato. Dovesse restare al Sassuolo, lo farebbe davvero controvoglia perché ritiene il suo ciclo chiuso. Intanto, l’aspetto sempre più particolare di questa vicenda è che Berardi continua a restare ai margini del Sassuolo, pur avendo lavorato con la squadra, come se non aprire le porte a un’eventuale nuova offerta avesse risolto i problemi. E come se poi fosse semplice, per incantesimo, ripristinare certi meccanismi. Ci vorrà molta diplomazia, a prescindere da quanto accadrà negli ultimi sette giorni di mercato (che comunque vanno seguiti) con il Sassuolo fermo nelle sue rigide posizioni. E la presenza di Berardi a Napoli resta in dubbio.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo