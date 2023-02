Dionisi: “Berardi da valutare, può sostituirlo Bajrami”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha presentato in conferenza stampa l’anticipo di Serie A da disputare domani sera al Mapei Stadium contro il Napoli di Spalletti. I neroverdi probabilmente dovranno fare a meno di Berardi, uscito per infortunio nell’ultima partita pareggiata alla Dacia Arena contro l’Udinese. Quattro risultati utili per il club emiliano, attualmente al quindicesimo posto con ventiquattro punti in ventidue partite. Alcune parole del tecnico: “Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge, perché in campo decide tanto il Napoli. Devi essere bravo ad adeguarti, fermo restando che son convinto che potremo determinare anche noi delle cose ma dovremo essere bravi a modellarci in base a quello che pensiamo di poter fare e a quello che faranno loro. Dovremo essere bravi a rimanere nelle partite che si creeranno nella partita. Non possiamo concedere la palla al Napoli per tutti i 90′, se lo fai hai perso, anche mentalmente, perché loro sanno fare tante cose e bisogna pensare di metterli in difficoltà e con le nostre qualità possiamo farlo”.

Bajrami vice Berardi: “Ha qualità diverse, ha interpretato bene il ruolo. Potrebbe essere Bajrami il vice Berardi se Berardi non ci sarà…Dobbiamo allenarci oggi, rifinitura domani, valuteremo tra oggi e domani”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo