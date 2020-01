Tutto confermato. Federico Dimarco si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Accordo trovato con l’Inter, l’operazione, come vi abbiamo anticipato ieri, si concluderà in giornata. In stagione, con i nerazzurri, il terzino ha totalizzato appena 4 presenze fra Serie A e Coppa Italia.