L’Hellas Verona aspetta il via libera dell’Inter per il prestito di Federico Dimarco. Una situazione che si dovrebbe sbloccare entro venerdì, alla stessa Inter conviene che il ragazzo vada a giocare, a maggior ragione dopo gli arrivi di Young e Moses. Ovviamente il club nerazzurro terrà il controllo del cartellino di Dimarco, la visibilità che avrebbe all’Hellas sarebbe un vantaggio per tutti.

Foto: Twitter ufficiale Inter