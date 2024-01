DILROSUN, TECNICA PURA E VELOCITÀ PER IL LECCE

Come riportato dall’Olanda, il Lecce avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante del Feyenoord per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Javairo Dilrosun, attaccante in forza al Feyenoord, con il Lecce che vorrebbe strapparlo in prestito. Una soluzione, questa, però, non gradita al club di Rotterdam, che ha comunque aperto ad eventuali trattative con i salentini anche se preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Ma la trattativa è molto calda. Scuola Ajax e Manchester City, Dilrosun è un atttaccante brevilineo dotato di grande scatto e buona tecnica. Ha vestito le maglie di Herta Berlino, Bordeaux (compagno di squadra di Oudin) e Feyenoord appunto, quindi buona esperienza internazionale.

Javairô Joreno Faustino Dilrosun è nato ad Amsterdam il 22 giugno 1998. Genitori di origini africane, emigrati in Olanda negli anni ’90 del secolo scorso. Ha inizia la sua carriera nel settore giovanile dell’Ajax, dove si è aggregato nel 2006, a 8 anni, per poi passare all’Academy del Manchester City nel 2014. Rimane nelle giovanili del Manchester City fino al 2018, quando scade il suo contratto con il club inglese e non gli viene rinnovato, all’età di 20 anni.

Il 3 maggio 2018 viene acquistato a parametro zero dall’Hertha Berlino con cui sottoscrive un contratto fino al 2022 a partire dalla stagione 2018/2019. Inizia con una stagione nell’Under 19, poi viene aggregato in prima squadra. Esordisce tra i professionisti il 2 settembre 2019 subentrando al 6′ minuto a Karim Rekik in occasione della trasferta vinta 2-0 contro lo Schalke 04, fornendo l’assist per il gol dell’1-0 pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. La giornata successiva segna il suo primo gol aprendo le marcature al 61′ dell’incontro pareggiato 2-2 contro il Wolfsburg. Con l’Hertha ha comunque un rendimento costante, dando il suo contributo in 4 stagioni con 59 presenze e 6 gol.

Il 31 agosto 2021 viene ceduto in prestito al Bordeaux. A fine stagione non viene riscattato dai girondini. La sua esperienza è comunque positiva, con 35 presenze e tre gol in Ligue 1.

L’11 luglio 2022 torna in Olanda, firmando con il Feyenoord. La prima stagione a Rotterdam è di altissimo livello, con 33 presenze e 7 gol. Nella stagione in corso, ha perso il posto da titolare, gioca a sprazzi, infatti ha messo a referto solo 5 presenze e un gol nella massima divisione olandese, pur avendo comunque avuto il grande privilegio di poter debuttare in Champions League, nell’ultima gara del girone contro il Celtic Glasgow, nel girone della Lazio.

E’ un elemento di mercato molto interessante, il Lecce sta provando a convincere il Feyenoord a una soluzione di prestito, dopo che ha avuto comunque l’ok dell’attaccante al trasferimento, desideroso di trovare maggiore spazio.

Corvino sta provando l’ennesimo colpo ad effetto della sua carriera, un giocatore che non è proprio un goleador, ma è perfetto nel gioco del Lecce di D’Aversa, in quanto grazie alla sua rapidità, negli spazi e in contropiede può essere devastante.

Il Lecce ci prova, il Feyenoord attende, in assesa di ulteriori sviluppi di mercato.

Foto: Instagram personale