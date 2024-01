Dall’Olanda: il Lecce su Dilrosun

Arriva dall’Olanda il primo nome per l’attacco del Lecce. Si tratta di Javairo Dilrosun, su cui come riportato questa mattina dalla testata neerlandese 1908.nl è finito nel mirino di Pantaleo Corvino. Si parla di un interesse in prestito, soluzione che non piace molto al club di Rotterdam che, al contrario, preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Scuola Ajax e Manchester City, parliamo di un brevilineo dotato di grande scatto e buona tecnica, sulla falsariga proprio dello zambiano. Ha vestito le maglie di Herta Berlino, Bordeaux (compagno di squadra di Oudin) e Feyenoord.

Foto: Instagram Dilrosun