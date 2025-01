Difensore Juve: tre nomi, due possibili colpi e una necessità

Stamattina abbiamo aggiornato sul difensore centrale Juve. Che poi potrebbero essere due nel caso in cui – dopo l’addio e la risoluzione con Danilo – se ne avvertisse la necessità. Per Araujo la Juve ha provato con forza e lo aveva anche convinto, poi l’infortunio di Inigo Martinez e la nuova proposta rinnovo (attuale scadenza 2026) hanno cambiato gli scenari. Se questa situazione verrà confermata, bisognerà andare su altre piste già individuate (anche da tempo). La Juve pensa che ci sia una strada per arrivare a Hancko durante questa sessione di mercato: notizia svelata a novembre, l’idea era quella di prenderlo a giugno, tuttavia verrà fatto un tentativo con il Feyenoord. Ma poi servirebbe un altro difensore che diventerebbe la seconda soluzione se arrivasse Hancko, altrimenti sarebbe la prima. Danso, come raccontato stamattina, stuzzica e con il Lens si può trovare un accordo non comunicato. Tomori resta in lista ma con due controindicazioni: non è in cima alla lista del club e bisogna fare i conti anche con gli ultimi contrattempi del Milan, Thiaw infortunato e tenendo conto che oggi Pavlovic sembra fuori dai radar. La Juventus continuerà a lavorare su tre volta, la necessità per Hancko sbatte contro il desiderio di accelerare.

#Araujo: la #Juventus aspetta fino a domani sera, massimo venerdì, che il difensore centrale confermi la sua decisione di restare in Catalogna dopo aver aperto completamente ai bianconeri. Ci sono stati contatti anche oggi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 15, 2025

Foto: Instagram Danso