Diego Costa-Wolverhampton, si sblocca l’operazione. Il calciatore è in città per le visite mediche

Erano in via di risoluzione, come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri. Ora si sono definitivamente sciolti i problemi delle scorse ore relative al permesso di lavoro. Diego Costa può diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. L’attaccante spagnolo è arrivato in città, dove sosterrà le visite mediche con il club inglese, prima della firma sul contratto.

Foto: Instagram Diego Costa