Diego Costa-Wolverhampton, la trattativa sta per sbloccarsi

Diego Costa è un promesso sposo del Wolverhampton. Ma c’era stato un intoppo legato al permesso di lavoro, prassi quando bisogna andare a giocare in Premier, che nelle ultimissime ore sta per essere risolto. Così l’attaccante svincolato potrà raggiungere l’Inghilterra per sottoporsi alle visite – passaggio comunque importante – e poi firmare il contratto con il nuovo club.

Foto: Instagram Diego Costa