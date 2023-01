Dida elogia Maignan: “Ha una personalità incredibile, dà sempre il massimo”

L’ex portiere del Milan Nelson Dida, intervistato al canale YouTube della Lega Serie A, ha parlato dell’attuale estremo difensore rossonero, Mike Maignan. Queste le sue parole: “E’ stato la prima vista un impatto che lui, da quando mi ha visto, mi ha abbracciato. Mi ha parlato dei suoi obiettivi e mi ha detto: “Guarda Nelson, sapevo ci fossi tu e poi volevo vincere nel Milan, perché il Milan è una squadra importante in tutto il mondo e voglio riuscire ad indossare questa maglia e vincere. Queste sono state le sue prime parole appena mi ha visto, quindi un carattere, una personalità incredibile”. Qualità? Tanta esplosività, avevamo visto un po’ delle sue parate quando giocava nel Lille ed era uno che non teneva tanto la palla. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, anche sulle uscite, sulla coordinazione che giustamente ha migliorato tanto. Aspetto tecnico che ha sicuramente contribuito ad una sua crescita. Mike è uno concentrato come me, nel senso: da quando arriva a San Siro con la sua testa è già pronto per entrare in campo e fare tutto il possibile. Nel riscaldamento ha un suo momento particolare per concentrarsi, di sapere che atmosfera c’è e l’ambienta che lo circonda, così da fare le cose giuste quando si entra in campo. Lui è uno con grandissimi riflessi e dà sempre il 100%. Dopo l’infortunio sarà più forte ancora. Ho parlato con lui e le sue parole sono state queste. Ora ha il tempo per prepararsi bene, quindi la nostra piccola conversazione è stata su questo, sui due infortuni che ha avuto. Può ancora migliorare e può fare ancora molto con la maglia del Milan”.

foto: profilo Instagram Maignan