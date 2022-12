Maignan, il polpaccio è un guaio: nuove valutazioni tra due settimane. Le ultime su Origi

Mike Maignan non riesce a guarire dal problema al polpaccio. Dopo nuovi esami, il Milan ha deciso di rivalutarlo tra un paio di settimane, nella speranza che la situazione possa migliorare. Ma intanto il problema c’è e genera preoccupazione. Un discorso che indirettamente coinvolge il mercato, considerato che il club rossonero ha bloccato Sportiello a parametro zero per la prossima stagione, con l’eventuale possibilità di provare ad anticipare. Out anche Origi per un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, nuove valutazioni tra una settimana.

Foto: Instagram Maignan