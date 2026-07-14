Dibu, il muro era già alto. Vicario resta una soluzione per la Juve

14/07/2026 | 23:35:05

Le parole del direttore dell’Aston Villa e subito dopo di Emery non hanno fatto che confermare una linea chiara dell’Aston Villa su Dibu Martinez. Abbiamo sempre spiegato che il gradimento e magari gli accordi sulla parte salariale passano attraverso un’intesa (fondamentale) con il club di riferimento. Abbiamo tenuto questa linea alla larga da facili ottimismi, il discorso valeva anche per Alisson (che aveva detto sì alla Juventus). Adesso restano due piste: Vicario (vi abbiamo svelato anche la formula) e Suzuki, la necessità di Spalletti resta quella di avere un portiere malgrado ci siano ancora Di Gregorio e Perin in organico.

Foto: Instagram Vicario